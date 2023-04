Scoperto buco nero gigante, 32 miliardi di volte la massa del Sole

Due studi pubblicati su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society hanno rivelato importanti scoperte. Un gruppo di ricerca coordinato da James Nightingale, dell'Università di Durham, ha individuato uno dei buchi neri supermassicci più grandi mai visti. Si trova a 2,7 miliardi di anni luce da noi. Un team del Centro Harvard-Smithsonian e Istituto Max Planck, ha invece trovato con il satellite europeo Esa Gaia due “farfalle”, buchi neri più piccoli: sono i più vicini mai scoperti

Un colosso, 32,7 miliardi di volte la massa del nostro Sole, e due “farfalle” vicinissime alla Terra: la capacità di individuare e studiare i buchi neri fa passi da gigante e lo dimostrano due studi pubblicati su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society usando due innovativi metodi completamente differenti. Quello scoperto da un gruppo di ricerca internazionale coordinato da James Nightingale, dell'Università di Durham nel Regno Unito, è uno dei buchi neri supermassicci più grandi mai individuati, una massa di ben 32,7 miliardi di volte quella del Sole, e si trova a 2,7 miliardi di anni luce.

Come è stato individuato

"A rendere il lavoro ancor più importante - ha commentato Crescenzo Tortora, dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte dell'Istituto Italiano di Astrofisica (Inaf) - è il metodo con cui è stato identificato, ossia l'uso di una lente gravitazionale". Si tratta di un fenomeno di distorsione della luce, già previsto dalla relatività di Einstein, che si sta utilizzando sempre di più in questi ultimi anni e permette di aprire nuove possibilità per l'astronomia "Le lenti gravitazionali sono una sorta di miraggio dovuto alla forza di gravità", ha detto Tortora. "In qualche modo - ha proseguito - è simile a quel che osserviamo quando vediamo un oggetto dietro a un bicchiere di vetro. La luce dell'oggetto viene distorta dal vetro, nella lente gravitazionale la distorsione è dovuta alla gravità generata da una grande massa posta tra noi e un oggetto lontano". La lente di questo studio è la galassia al centro dell'ammasso Abell 1201 che nelle immagini scattate da Hubble appare circondata da affascinanti immagini distorte di una galassia più lontana alle spalle di Abell 1201. In questo caso al centro dell'attenzione non è stata l'immagine distorta ma la lente stessa: analizzando la distorsione si è verificato che al centro della galassia-lente c'è un colosso invisibile, un buco nero di 32,7 miliardi di volte la massa del Sole.