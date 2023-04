Spazio, il ministro Urso all’Esa per il progetto Iride con le imprese

“Oggi diamo realtà alla costellazione satellitare realizzata dalla filiera italiana”, dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy nella giornata internazionale dell’esplorazione spaziale umana ascolta articolo Condividi

Si chiama Iride il nuovo progetto per la costellazione satellitare italiana che sarà realizzata entro il 2026 con il supporto dell’agenzia spaziale Europea (Esa) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e grazie alle risorse del Pnrr. Oggi la presentazione presso il Centro europeo per l'osservazione della Terra (Esrin) di Frascati, vicino Roma. Presente anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso che ha dichiarato: “L’Italia saprà, anche in questo frangente, essere all’altezza delle aspettative”. Durante la cerimonia l'astronauta italiano dell'Esa Luca Parmitano ha svelato il logo vincitore di Iride, concorso votato dai cittadini e lanciato online con l’obiettivo di trovare il simbolo che rappresenterà la prossima costellazione satellitare.

Il progetto Iride diventerà il più importante programma satellitare per l'osservazione della Terra in orbita bassa. Offrirà 8 macro servizi relativi al monitoraggio marino e costiero, alla qualità dell'aria, al monitoraggio dei movimenti del terreno, alla copertura del suolo, all'idro meteo clima. Dal monitoraggio delle risorse idriche, alla gestione delle emergenze e alla sicurezza. Fornendo dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di startup, piccole e medie imprese e industrie di settore.

Urso: "Il nostro Paese e l'Europa ci guardano" "Oggi diamo realtà al progetto Iride, un risultato che è il primo dei traguardi stabiliti dal Pnrr: l'invito ora è di lavorare con costanza e con il massimo impegno affinché l'Italia possa usufruire della costellazione Iride dal 2026". Lo ha affermato il ministro Adolfo Urso. "La presenza a questo evento di tutta la filiera che parteciperà alla realizzazione della costellazione satellitare conferma l'ampia collaborazione in questo progetto che avrà ricadute importanti sull'intero territorio italiano", ha sottolineato Urso. "Il nostro Paese e l'Europa ci guardano e sono sicuro che grazie alla nostra esperienza scientifica, tecnologica e industriale, l'Italia saprà, anche in questo frangente, essere all'altezza delle aspettative", ha concluso il ministro del Made in Italy.