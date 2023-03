Allineamento di cinque pianeti, fenomeno visibile il 27 e 28 marzo

I corpi celesti appariranno in una striscia di cielo accanto alla Luna crescente, anche se gli esperti hanno spiegato che ciò che si potrà vedere dipenderà molto dal luogo in cui si troveranno gli osservatori

Tra il 27 e il 28 marzo sarà possibile assistere a uno spettacolo astronomico anche senza aver bisogno del telescopio. Intorno a quel periodo, infatti, per molti osservatori sulla Terra saranno visibili nel cielo notturno cinque pianeti: Giove, Mercurio, Venere, Urano e Marte. I corpi celesti appariranno in una striscia di cielo accanto alla Luna crescente, anche se gli esperti hanno spiegato che ciò che si potrà vedere dipenderà molto dal luogo in cui si troveranno gli osservatori.

Non è un vero allineamento come quello del 2022

vedi anche

Luna, Giove e Venere allineati nel cielo. LE FOTO

Non si tratta in realtà di un vero e proprio allineamento planetario, dal momento che i pianeti non saranno in linea retta dalla prospettiva del sole, ma secondo gli astronomi questa è un’occasione per intravedere i cinque pianeti nel nostro sistema solare contemporaneamente. Un vero allineamento planetario è accaduto la scorsa estate con Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno si sono messi in fila stata dopo 18 anni dall’ultima volta. Il prossimo si attende nel 2040.