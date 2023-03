I soldi fanno la felicità, la scienza lo conferma

I ricercatori della rivista Proceedings of the National Academy of Sciences hanno dimostrato che più si guadagna e più si è felici, ma solo a determinate condizioni ascolta articolo Condividi

“Avere tanti soldi che gioia, senza problemi viverei…” Così cantava anni fa Renato Zero. Adesso arriva una ricerca scientifica che pare confermare che i soldi facciano la felicità. Il risultato dello studio è stato pubblicato dalla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. La curiosità consiste, però, nel fatto che i due ricercatori che lo hanno condotto, il britannico Daniel Kahneman e lo statunitense Matthew Killingsworth, partivano da tesi diverse, ma sono arrivati allo stesso risultato.

Lo studio tramite app vedi anche I personaggi immaginari più ricchi secondo Forbes. FOTO Nello studio sono stati intervistati 33.000 lavoratori americani. Mentre i partecipanti svolgevano le loro attività quotidiane, è stata posta loro una domanda in momenti casuali della giornata tramite l'app per smartphone "Traccia la tua felicità: Come ti senti in questo momento?”. I partecipanti avevano una scala di gradimento che andava da “molto bene” a “molto male”. In totale, i ricercatori hanno raccolto oltre 1,7 milioni di singoli dati e sono giunti alla conclusione che le persone che guadagnano di più sono in media più felici di quelle che hanno uno stipendio inferiore.

Ma qual è la ragione di ciò? approfondimento Le 10 persone più ricche nel mondo delle auto, da Musk a Quandt Secondo i ricercatori, il denaro dà ai partecipanti un senso di controllo sulla propria vita. Questo a sua volta li rende felici. “L'eccezione sono le persone che stanno bene finanziariamente ma sono infelici. Ad esempio, se sei ricco e infelice, più soldi non ti aiuteranno. Per tutti gli altri, più soldi erano associati a più felicità a vari livelli”, spiega Killingsworth. Una volta pubblicati i risultati, però, i due ricercatori hanno voluto sottolineare che non sono solo i soldi a portare le persone a raggiungere la felicità: ci sono molti altri fattori da prendere in considerazione. Il denaro"non è il segreto per la felicità, ma può probabilmente aiutare un po'". Dunque i soldi possono aiutare ad essere felici, ma non sono certo l'unico aspetto da considerare per raggiungere il benessere personale.