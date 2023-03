Pi Greco Day e Giornata della Matematica, gli eventi in Italia

Le due ricorrenze dal 2020 sono diventate un unico appuntamento che si celebra ogni anno in tutto il mondo il 14 marzo. Il tema per il 2023 è “Mathematics for everyone”, ovvero “Matematica per tutti”: ecco 5 appuntamenti a tema fra webinar, laboratori e confronti fra esperti del settore

Ogni anno il 14 marzo ricorre il Pi Greco Day, ideato dal fisico Larry Shaw e celebrato dal 1988. Un giorno non casuale, dato che in forma anglosassone la data si scrive 3/14, stesse cifre della costante matematica in questione (3,14). Dal 2020, però, il 14 marzo è anche la Giornata Internazionale della Matematica, che nella sostanza ha assorbito il Pi Greco Day in una ricorrenza che celebra l’importanza della matematica e dei numeri nella vita di tutti i giorni. Il tema per il 2023 è “Mathematics for everyone”, ovvero “Matematica per tutti”. Ogni anno in questa data vengono organizzati eventi e iniziative che coinvolgono varie realtà, dalle associazioni alle scuole alle università: eccone 5 per il 2023.