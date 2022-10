Eclissi solare, tutti gli effetti che provoca negli animali

Agitazione e paura

approfondimento

Con il sole oscurato, anche se parzialmente, molti animali entrano in confusione, altri si agitano. Tutti indistintamente adottano il classico comportamento che si osserva nelle ore serali o notturne. Un esempio: gli uccelli tornano al nido, le api all'alveare. In alcune specie come cani, cavalli, giraffe, babbuini, gorilla, corvidi e fenicotteri, può svilupparsi anche uno stato ansiogeno legato alla paura o comunque a sentimenti negativi. Gli uccelli notturni come gli aironi spiccano il volo, mentre quelli diurni come i pellicani raggiungono i loro dormitori. Le api interrompono bruscamente le loro attività, mentre i ragni disfano e poi ritessono la loro tela. Le cicale aumentano il loro frinire per poi zittirsi nella fase di buio. Grilli e libellule diventano più attivi. Anche le piante vengono influenzate dall’eclisse solare: alcune aprono e chiudono i fiori e modificano il processo di fotosintesi.