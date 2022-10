Samantha Cristoforetti, il rientro è previsto in serata dopo il rinvio

Gli studi

leggi anche

Samantha Cristoforetti al comando della Iss, è la prima europea

Gli studi di questi mesi in orbita da parte di Cristoforetti e degli altri astronauti dovranno dare risposte precise ai quesiti posti prima della partenza. La missione Crew-4, di cui hanno fatto parte l’astronauta italiana per l’Esa, Jessica Watkins e Bob Hines per la Nasa, è arrivata sulla Iss il 27 aprile per iniziare una missione scientifica di sei mesi e la scorsa settimana è arrivata al laboratorio spaziale quella successiva, la Crew-5. In questi sei mesi i tre astronauti hanno condotto esperimenti per studiare i cambiamenti simili all'invecchiamento che la microgravità provoca nelle cellule immunitarie umane e come invertirli. Ha inoltre sperimentato un'alternativa al calcestruzzo fatta di materiale trovato nella polvere della Luna e di Marte, che potrebbe essere utilizzata per costruire future basi spaziali e risparmiare sulle missioni a lungo raggio. In una conferenza stampa martedì dalla Iss, AstroSamantha ha accennato alla ricerca per migliorare il cibo nello spazio, mentre l'americano Hines ha detto che l'aurora boreale sarà probabilmente ciò che ricorderà di più di quanto ha visto attraverso gli oblò della Iss. Dalla scorsa settimana sono presenti anche gli astronauti della Crew-5, composta da due astronauti della Nasa, il comandante della missione Nicole Aunapu Mann e il pilota Josh Cassada; Koichi Wakata della Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) e la cosmonauta russa Anna Kikina della Roscosmos.