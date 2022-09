Astronomia, gli spettacoli da ammirare nel cielo di settembre 2022

Settembre è un mese ricco di eventi interessanti per chi ama guardare il cielo e scoprire i suoi misteri. Tutti pronti per la Luna del raccolto , ma anche per ammirare Giove e per salutare definitivamente l'estate. Ecco allora qui di seguito gli eventi astronomici più interessanti di settembre.

La danza dei pianeti

Saturno, dopo essere stato all’opposizione lo scorso 14 agosto, potrà ancora essere facilmente ammirato per buona parte della notte. Attenzione all'incontro tra Luna e Saturno l'8 settembre, quando il satellite attraverserà la costellazione del Capricorno, dove incontrerà il pianeta Saturno. Sarà così possibile ammirare lo spettacolo della congiunzione Luna-Saturno. Il 14 settembre la Luna andrà ad oscurare Urano, trovandosi davanti al pianeta; due giorni dopo ci sarà Nettuno in opposizione, che brillerà in corrispondenza della costellazione dell’Acquario. Purtroppo, però, non si potrà vedere ad occhio nudo, perché non abbastanza luminoso. Chi è dotato di telescopio, invece, potrà assistere ad un affascinante spettacolo dalle 23:08, ora italiana, del 14, quando Nettuno sarà occultato dalla luna per circa un'ora. Il 23 settembre, per la precisione alle 03:03 ora italiana, sarà la volta dell’Equinozio d’Autunno, che nell’emisfero settentrionale segna la fine dell’estate astronomica e l’inizio dell’autunno. Ciò significa che le costellazioni prima protagoniste, come Sagittario e Scorpione, si avvieranno al tramonto a occidente e che le giornate inizieranno ad accorciarsi di circa 80 minuti nel corso del mese. Il 26 settembre, infine, si assisterà a Giove in opposizione. Potremo osservarlo a partire dalle prime ore della notte, quando sorgerà a sud-est e tramonterà a sud-ovest prima dell’alba. Se siete appassionati, meglio armarsi di telescopio: in quel momento Giove raggiungerà la sua massima luminosità per il 2022 visto che si troverà alla minima distanza dalla Terra, poco più di 591 milioni di chilometri. Attenzione anche alle stelle cadenti: chi desidera ammirarle dovrà stare col naso all'insù tra il 5 e il 7 del mese, quando saranno al massimo le epsilon Perseidi, mentre il 9 toccherà alle Perseidi di settembre.