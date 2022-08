Calendario lunare agosto 2022

Con l’arrivo di agosto inizia anche un nuovo mese del calendario lunare: da 13 agosto prenderà il via la Luna calante, che ci accompagnerà fino alla Luna nuova di sabato 27 agosto. Ecco il calendario lunare di agosto 2022 e tutte le sue fasi ascolta articolo Condividi

Tra i metodi più utilizzati dalle popolazioni di tutto il mondo per calcolare la ciclicità dell’anno, il calendario lunare viene impiegato anche per la corretta gestione delle semine e dei raccolti e per alcune beauty routine, come la cura dei capelli e della pelle. Così come il Sole è simbolo di stabilità, la Luna rappresenta la mutevolezza ed è proprio questa sua caratteristica a renderla speciale. Scopriamo insieme il calendario lunare di agosto 2022, che prevede una Luna nuova il 27 agosto e la Luna Piena dello Storione, il cui culmine sarà il 12 agosto. Inoltre, agosto è il mese in cui i sogni possono realizzarsi, grazie alla magica notte di San Lorenzo, quando le stelle cadenti illuminano i cieli di tutto il mondo!

Calendario lunare di agosto 2022: tutte le fasi Le fasi lunari sono i diversi modi in cui possiamo osservare la Luna dalla Terra in un mese lunare, composto cioè da 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 2,9 secondi. In questo lasso di tempo, la Luna compie una rivoluzione completa intorno alla Terra e ruota su se stessa. Illuminata dai raggi solari, la Luna appare più o meno visibile a seconda della sua posizione rispetto al Sole e alla Terra. Il calendario lunare di questo mese inizia venerdì 5 agosto, quando la Luna è nel primo quarto di fase crescente. La Luna sarà, infatti, in fase crescente dal 1 al 4 di agosto, per poi concludere il suo ciclo il 12 agosto, quando potremo assistere a una spettacolare e magica Luna piena. Ma non solo: agosto è il mese in cui fanno capolino le Lacrime di San Lorenzo (il periodo delle Perseidi) e le stelle cadenti illuminano il firmamento. Quest’anno il 10 agosto cade in concomitanza con la fase di Luna Piena, per cui sarà più difficile vedere i frammenti stellari. Quando c’è la Luna piena, infatti, è più complicato osservare questo fenomeno poiché il cielo è più luminoso. La Luna piena che potremo osservare sarà la Luna dello Storione, detta anche Luna del Grano. Il primo nome è dovuto all’abbondanza di questa tipologia di pesce ad agosto, mentre il secondo si rifà alla tradizione: agosto è, per antonomasia, il mese del grano. Il satellite riprenderà poi la sua fase calante a partire da sabato 13 agosto fino a giovedì 18 agosto, per poi terminare il suo ultimo quarto venerdì 19 agosto. La Luna nuova tornerà ad avere spazio sabato 27 agosto e continuerà a crescere fino al calendario del mese di settembre.

Perché la Luna piena di agosto è detta Luna dello Storione La Luna piena di agosto sarà l’ottavo plenilunio del 2022, ognuno dei quali ha sempre un nome diverso. Agosto è il mese della Sturgeon Moon, detta anche Luna dello Storione. Questo fu il nome scelto dai pescatori nativi americani per la grande abbondanza di questo pesce nei Grandi Laghi, proprio ad agosto. La Luna piena di agosto è, come per tutti i mesi dell’anno, legata all’astrologia: questo è il momento in cui si trova in Acquario, segno d’aria imprevedibile, leggero e desideroso di libertà. Lo spirito avventuroso del segno regala momenti di creatività e di energia, ma anche di freddezza: si desidera allontanare i pensieri negativi e i giudizi degli altri, così come quelle catene immaginarie che legano alle persone più vicine. Il consiglio è di provare a utilizzare questa energia dall’interno, per liberarvi da tutto ciò che vi opprime: date spazio, per esempio, alla meditazione!