Spazio, Samantha Cristoforetti è arrivata a bordo dell'Iss

Il lavoro di Samantha Cristoforetti nello spazio

approfondimento

Cristoforetti: per realizzare sogni scegliete la strada più difficile

Per Cristoforetti comincia adesso un intenso periodo di lavoro, nel quale dovrà seguire molti esperimenti. Fra questi, 6 sono stati progettati dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), e riguardano gli effetti della permanenza dello spazio sull'organismo umano, come lo stress ossidativo e l'impatto della microgravità sull'apparato riproduttivo femminile e sull'udito. In programma anche test sull'impatto della microgravità e delle radiazioni sulle caratteristiche dell'olio extravergine d'oliva italiano e la sperimentazione di un rivelatore di particelle. Nella sua missione, della durata di circa 6 mesi, Cristoforetti assumerà il ruolo di leader del Segmento orbitale americano, che comprende i moduli e componenti statunitensi, europei e canadesi della Stazione Spaziale. C'è infine la possibilità che l'astronauta italiana dell'Esa possa affrontare una delle passeggiate spaziali previste per completare l'installazione del braccio robotico europeo della Stazione Spaziale, ma i dettagli non sono ancora stati definiti.