Samantha Cristoforetti, oggi il lancio della Crew-4 di SpaceX

A 8 anni dalla sua prima missione, l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti torna nello spazio. È previsto per le 9:52 il lancio della Crew-4 dal Kennedy Space Center in Florida: dopo vari slittamenti la navetta Freedom della SpaceX porterà 4 astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Un lancio che darà anche il via alla missione Minerva.

La missione

La capsula Crew Dragon Freedom, a bordo di un razzo Falcon 9, dovrebbe raggiungere la Iss intorno alle 14:15 ora italiana, mentre il portellone della navetta sarà aperto circa 90 minuti dopo. Il nome della missione è stato scelto in omaggio a tutti gli uomini e le donne che hanno reso possibile il volo spaziale umano: "Minerva era anche una dea guerriera - ha spiegato Cristoforetti - che incarna la forza d'animo, la tenacia e la disciplina che ci sono richieste, così come la saggezza che aspiriamo a dimostrare, mentre consolidiamo ed espandiamo la presenza umana nello spazio". Poco meno di sei mesi in cui Cristoforetti lavorerà a decine di esperimenti scientifici a bordo della Iss, di cui sei realizzati attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), sia in ambito medico che per monitorare gli effetti dovuti alla lunga permanenza in orbita già avviati durante la missione Beyond da Luca Parmitano. Durante la sua missione AstroSam assumerà anche il ruolo di leader del Segmento orbitale americano, ossia l'insieme dei moduli e componenti statunitensi, europei e canadesi della Iss. Con Cristoforetti partiranno a bordo della Crew Dragon Freedom il comandante Kjell Lindgren, il pilota Robert Hines e la specialista di missione Jessica Watkins.