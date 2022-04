Conclusa la missione privata Ax-1, ammarata la capsula Endeavour

La missione Axiom-1 (Ax-1), la prima interamente privata ospitata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), è rientrata sulla Terra. La capsula Crew Dragon Endeavour, dopo ripetuti rinvii dovuti alle cattive condizioni meteorologiche, è ammarata al largo delle coste della Florida. La missione si è quindi conclusa dopo 17 giorni, 9 in più di quelli previsti inizialmente. A bordo quattro membri dell'equipaggio: il comandante Michael López-Alegría (ex astronauta della Nasa), il pilota Larry Connor, l'investitore israeliano Eytan Stibbe e l'imprenditore canadese Mark Pathy.

Il rientro ritardato per il maltempo

La decisione di posticipare il rientro era stata presa dall'azienda Axiom Space, che ha organizzato la missione, insieme a Nasa e SpaceX in base alle condizioni meteorologiche per l'ammaraggio, al largo della costa della Florida, e alla traiettoria per il rientro in sicurezza. L’equipaggio è tornato a casa con oltre 90 chilogrammi di strumenti scientifici, forniture, esperimenti e carichi commerciali, dopo aver svolto un intenso programma di lavoro. L'azienda Axiom Space ha già in programma molte altre missioni e la realizzazione di un proprio modulo privato, che dovrebbe agganciarsi alla Iss nel 2024.