Spazio, la foto della stella realizzata dal James Webb Space Telescope

“Siamo entusiasti di ciò che questo significa per la scienza” ha dichiarato Ritva Keshi-Kuha, Deputy optical telescope element manager per il Webb al NASA Goddard: “Ora sappiamo di aver costruito il telescopio giusto”

Una nuova fotografia dallo spazio. L’immagine di 2MASS J17554042+6551277, la stella scelta dai tecnici della NASA come punto di riferimento per tarare gli strumenti del più potente telescopio mai costruito, è stata realizzata proprio dal James Webb Space Telescope (JWST), lanciato in orbita il giorno di Natale del 2021.

Le caratteristiche dell'immagine

Si tratta della prima istantanea scattata impiegando tutti i 18 specchi esagonali del JWST che consentono di compiere osservazioni ad alta definizione di corpi celesti lontanissimi, potenzialmente fino a 13,6 miliardi di anni luce. L’11 marzo è stato completato lo step noto come “fine phasing“ durante il quale sono stati corretti gli errori di allineamento tra la Near-Infrared Camera (NIRCam) e gli specchi per una messa a fuoco estremamente precisa. Come si può osservare dall’immagine ottenuta, non solo la stella soggetto della valutazione è a fuoco, ma risultano nitide anche le galassie e altre stelle sullo sfondo.