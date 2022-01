L’esplosione solare ripresa dalla Nasa

La Nasa lo ha definito un bagliore di “livello medio” con una classificazione M5.5 che indica la forza dell’evento spaziale e del suo impatto sulla Terra. Nella scala della Nasa un fenomeno di questo tipo ha il potenziale di oscurare le comunicazioni radio ad alta frequenza "per decine di minuti" sul lato della Terra illuminato dal sole. Può anche interferire con i segnali di navigazione a bassa frequenza per un periodo di tempo simile. LE FOTO DELLA NASA

La classificazione



I brillamenti solari, sono ordinati secondo una scala che indica i meno intensi con le lettere A, B e C, quelli di medio livello individuati dalla lettera "M", e infine i più violenti associati alla lettera X. Il recente evento è stato di media entità: ma non per questo le immagini condivise dalla Nasa risultano meno spettacolari.