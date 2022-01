Spazio, asteroide a 2 milioni di chilometri dalla Terra

Classificato dalla Nasa come PHA (Potentially Hazardous Asteroid), ovvero “potenzialmente pericoloso”, è grande quasi il doppio dell’Empire State Building e circa dieci volte il Duomo di Milano. Secondo le previsioni del Jet Propulsion Laboratory (Jpl), transiterà a una distanza tale da non destare preoccupazioni per possibili rischi alla Terra

Passerà a oltre cinque volte la distanza fra la Terra e la Luna viaggiando a una velocità di oltre 75mila chilometri orari. Il suo nome è 7482 (chiamato anche 1994 PC1) e si tratta di un asteroide del diametro di un chilometro, scoperto 26 anni fa da un osservatorio in Australia. Questa sera, alle 22.51, si troverà a quasi 2 milioni di chilometri dal nostro Pianeta e sarà possibile osservarlo anche con un telescopio amatoriale. Il fly-by sarà trasmesso in diretta da Virtual telescope .

Lo studio della traiettoria

Classificato dalla Nasa come PHA (Potentially Hazardous Asteroid), ovvero “potenzialmente pericoloso”, l’asteroide è grande quasi il doppio dell’Empire State Building di New York e circa dieci volte il Duomo di Milano. Secondo le previsioni del Jet Propulsion Laboratory (Jpl), transiterà a una distanza tale da non destare preoccupazioni per possibili rischi alla Terra. Dalla sua scoperta (nel 1994) ad oggi, gli esperti hanno potuto tracciare a ritroso il suo percorso e disegnare la sua orbita con un buon margine di certezza. Secondo la ricostruzione della storia di questo asteroide, 89 anni fa è passato a una distanza di 1,1 milioni di chilometri, non diversa da quella prevista per il prossimo passaggio del 18 gennaio 2105.