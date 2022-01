Nasa, un asteroide passerà a 1,9 mln di km dalla Terra il 18 gennaio

Un asteroide largo due volte e mezzo l’Empire State Building passerà il prossimo 18 gennaio a 1,9 milioni di chilometri dalla Terra viaggiando ad oltre 75mila chilometri orari. I dati sono stati diffusi dal NASA Center for Near Earth Object Studies e riportati dalla Cnn. Il sasso cosmico, chiamato (7482) 1994 PC1, transiterà vicino alla Terra alle 22.51 italiane. La distanza di transito dalla superficie terrestre sarà di 1,93 milioni di chilometri (oltre cinque volte la distanza che separa la Terra dalla Luna), più che sufficienti a scongiurare un possibile impatto. Nessun finale alla “Don’t look up”, dunque: a detta degli esperti, infatti, nessun calcolo indica la possibilità di una collisione.