Spazio, scoperto fluoro in galassia lontana 12 miliardi di anni luce

In precedenza l’elemento era stato scovato in quasar distanti, ma mai in una galassia con le caratteristiche di Ngp-190387. Lo studio, che ha coinvolto un team internazionale di ricercatori, è stato coordinato dal Centro per la Ricerca Astrofisica dell’ Università dell’Hertfordshire, nel Regno Unito, e getta nuova luce sui processi di formazione del fluoro nell’Universo

La scoperta

approfondimento

The Challenge, come è stato girato il primo film nello spazio

La scoperta è stata illustrata nell’articolo “The ramp-up of interstellar medium enrichment at z > 4”, appena pubblicato su Nature Astronomy. Lo studio, che ha coinvolto un team internazionale di ricercatori, è stato coordinato dal Centro per la Ricerca Astrofisica dell’Università dell’Hertfordshire, nel Regno Unito, e getta nuova luce sui processi di formazione del fluoro nell’Universo. “Per questa galassia sono bastate alcune decine o centinaia di milioni di anni per avere livelli di fluoro paragonabili a quelli trovati nelle stelle della Via Lattea, che ha 13,5 miliardi di anni. Questo è un risultato completamente inaspettato", afferma Chiaki Kobayashi, dell'Università dell'Hertfordshire.