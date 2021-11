The Challenge, come è stato girato il primo film nello spazio

Di recente Deadline ha intervistato Klim Shipenko il regista di The Challenge e Yulia Peresild , attrice protagonista, che hanno raccontato di come la vita e il lavoro sulla Stazione Spaziale Internazionale siano stati una vera e propria sfida ma che, alla fine, potrebbero portare a un cambiamento epocale nella storia del cinema.

Anche la scelta del regista non è stata casuale dato che lo stesso Shipenko ha lavorato a un film dal titolo Salyut-7 , che racconta la storia di due cosmonauti che nel 1985 sono riusciti a recuperare e a rimettere in funzione una stazione spaziale.

Il progetto di The Challenge è nato da un’idea di Konstantin Ernst , CEO della rete televisiva russa Channel One . L’idea, ovviamente, era quella di girare un film nello spazio ma essendo consapevole dei rischi e delle difficoltà di questo progetto, l’ha tenuto “nascosto” per circa venti anni, fino a quando non ha chiesto aiuto a Klim Shipenko.

Come si può girare un film nello spazio?

Ovviamente per poter girare nello spazio oltre alle competenze cinematografiche e attoriali c’è stato bisogno anche di un corso accelerato per potersi qualificare per il volo. Una procedura di addestramento complessa che spinge le persone ai limiti delle proprie capacità, proprio perché sopravvivere in un ambiente tanto diverso dalla Terra è davvero un’esperienza al limite.

Klim Shipenko e Yulia Peresild hanno avuto quattro mesi per prepararsi e per preparare tutti gli strumenti necessari per poter girare nello spazio; chiaramente a questo punto i dubbi sono stati molti perché girare in un ambiente mai visto prima e con tutte le incognite del caso (tipo l’assenza di gravità) non è la cosa più semplice del mondo e quattro mesi sono davvero un tempo limitato.

E infatti, girare nello spazio è una cosa totalmente diversa: pensiamo ai movimenti che possono essere fatti “semplicemente” lasciando fluttuare la macchina da presa. Se questo permette movimenti completamente inediti, dall’altra parte comporta anche attenzioni che sul nostro pianeta non sono necessarie.

Altro problema è la luce: sulla ISS ogni 40 minuti c’è un tramonto e subito dopo l’alba, quindi bisogna scandire alla perfezione il tempo delle riprese per non avere “giochi di luce” fastidiosi o poco adatti alle riprese.

Oltretutto si deve lavorare anche con un troupe ridotta, al punto che il regista e l’attrice stessa hanno dovuto ricoprire più ruoli come quello della truccatrice, dell’addetto alle luci e via dicendo.