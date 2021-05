Spazio, razzo cinese in caduta libera verso la Terra

Frammenti di un razzo spaziale che come piccole palle di fuoco cadranno sulla terra. Non è il nuovo colossal americano in programmazione nelle sale cinematografiche ma un fenomeno reale che potrebbe verificarsi a metà della prossima settimana. E’ infatti in caduta incontrollata verso la Terra lo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B che il 29 aprile ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong.