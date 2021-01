Nasa, un asteroide passerà vicino alla Terra il 6 maggio 2022

Nessun pericolo

approfondimento

Nella scheda relativa all'asteroide 2009 JF1, scoperto quasi dodici anni fa dall'Osservatorio di Mount Lemmon in Arizona, "vediamo che questo corpo celeste non ha dimensioni preoccupanti, nè tanto meno simili a quelle della piramide di Cheope: è piccolo, ha un diametro di 13 metri", spiega Perozzi. Ci sono poi altri due parametri da tenere in considerazione: il punteggio sulla Scala Torino (TS) e quello sulla Scala Palermo (PS). La prima valuta da zero a dieci la pericolosità di un oggetto combinando la probabilità di impatto con il potenziale danno derivato: "Nel caso dell'asteroide 2009 JF1 il valore è pari a zero, dunque non c'è da preoccuparsi", sottolinea l'esperto dell'Asi. La Scala Palermo, invece, è una scala logaritmica più complessa usata per valutare il rischio di impatto: "In questo caso ha un valore negativo, segno che non c'è da allarmarsi. Infatti l'asteroide, seppure monitorato nella lista dei potenziali rischi, non è considerato tra le priorità".