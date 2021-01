Nasa, sistema planetario a 500 anni luce scoperto da satellite Tess

Il sistema è il più giovane tra quelli scovati dal telescopio spaziale: è formato da due mondi caldi, grandi all’incirca come Nettuno e con un'età tra i 30 e gli 80 milioni di anni. A scoprirlo è stato un gruppo di astronomi guidato dai ricercatori italiani dell'Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf): “Ottimo laboratorio per studiare come nascono e si evolvono i pianeti nell'universo”