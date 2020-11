Il robot chirurgo Hifusk vince il Kuka Innovation Award 2020

Non tutti i medici hanno bisogno del bisturi per operare i pazienti: il robot chirurgo Hifusk (High Intensity Focused Ultrasound Surgery based on Kuka robot) usa gli ultrasuoni al posto dello strumento, adattandosi ai movimenti indotti dal respiro del paziente. Con questa creazione l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa è riuscito a vincere il “Kuka Innovation Award 2020 – Medical Robotics Challenge”, assegnato nell’ambito della competizione internazionale di robotica medica organizzata da Kuka, azienda leader nella produzione di robot industriali e collaborativi.