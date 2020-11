Disney, al lavoro su un robot dallo sguardo umano

Un gruppo di ingegneri della Disney è alle prese con un’impresa robotica decisamente ambiziosa: sviluppare un robot in grado di emulare lo sguardo umano.

In un video pubblicato su YouTube, la casa di Mickey Mouse mostra un prototipo di un sistema robotico, senza pelle, in grado di avere una profonda interazione di sguardi con gli umani che entrano nel suo campo visivo, risultando realistico ma al contempo inquietante. Disney, come riporta The Verge, potrebbe utilizzare questa tecnologia per i personaggi robotici presenti nei suoi parchi a tema. Ma non solo. Questo innovativo sistema potrebbe trovare spazio anche nell’industria cinematografica, o essere utilizzato nei robot pensati per l'interazione sociale.