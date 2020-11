Fallito il lancio di Vega: ha cambiato rotta poco dopo il decollo

Il lancio del vettore Vega non è andato a buon fine. Otto minuti dopo il suo decollo dalla base europea di Kourou (nella Guyana Francese), il razzo dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), giunto al suo 17esimo volo, ha deviato dalla traiettoria prevista, determinando il fallimento della missione. L’hanno comunicato la stessa Esa e la società Arianespace, che gestisce i lanci dalla base di Kourou. Vega avrebbe dovuto portare in orbita i due satelliti che aveva a bordo: Seosat-Ingenio, del Centro spagnolo per lo sviluppo industriale Cdti, e Taranis, dell'agenzia spaziale francese Cnes. L’analisi dei dati di telemetria, attualmente in corso, permetterà di capire con precisione perché il razzo non ha seguito la traiettoria prevista. Alle 14:00 è prevista una conferenza stampa di Arianespace, durante la quale verranno forniti degli aggiornamenti sull’accaduto.