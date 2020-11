Osservatorio ET, ex miniera Sardegna fra siti più silenziosi al mondo

“Sos Enattos”, in provincia di Nuoro, è un luogo ideale per ospitare ET, un osservatorio pionieristico di terza generazione per le onde gravitazionali. Lo dimostra un nuovo studio multidisciplinare

L'ex miniera di “Sos Enattos” nel territorio di Lula (Nuoro), in Sardegna, è un luogo ideale per ospitare l’Einstein Telescope (ET), un osservatorio pionieristico di terza generazione per le onde gravitazionali che contribuirà in modo decisivo a migliorare la conoscenza dell’Universo e dei processi fisici che lo governano. Lo ha dimostrato il nuovo studio multidisciplinare “A Seismological Study of the Sos Enattos Area - the Sardinia Candidate Site for the Einstein Telescope”, pubblicato sulle pagine della rivista specializzata Seismological Research Letters.

Il sito italiano, oltre ad essere situato in un'area geologicamente stabile e scarsamente abitata, è uno dei siti più “silenziosi” al mondo: entrambe caratteristiche che rendono l’ex miniera di “Sos Enattos” un luogo particolarmente adatto per poter ospitare ET. I siti candidati ad ospitarlo sono due: la Sardegna con Sos Enattos, e il Limburgo, regione al confine tra Belgio, Germania ed Olanda.