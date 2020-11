Un asteroide sorvolerà la Terra in sicurezza il 20 novembre

Il suo passaggio, secondo le stime dell’Osservatorio della Montagna Purpurea dell'Accademia cinese delle Scienze, avverrà a una distanza di 4,48 milioni di chilometri dalla superficie terrestre, e non “rappresenterà una minaccia per la Terra”

L’asteroide 2020 VA1, avvistato per la prima volta dall’Osservatorio della Montagna Purpurea dell'Accademia cinese delle Scienze il 6 novembre, si sta dirigendo verso la Terra e potrebbe sorvolarla il 20 novembre 2020. L’osservatorio è stato molto chiaro nel riferire che non sussiste alcun pericolo per il nostro Pianeta, in quanto, stando alle previsioni, il passaggio “ravvicinato” avverrà a una distanza di 4,48 milioni di chilometri dalla superficie terrestre, pari a 11,7 volte la distanza tra Terra e Luna.

"Data l'enorme distanza, l'asteroide non rappresenterà una minaccia per la Terra", ha dichiarato Zhao Haibin, un astronomo dell'osservatorio, precisando che 2020 VA1 dovrebbe sorvolare il nostro Pianeta alle 08:08 (ora di Pechino) del 20 novembre.