Erc Synergy Grant 2020: sette ricercatori italiani tra i vincitori

Ci sono sette ricercatori italiani tra i vincitori del prestigioso concorso Synergy Grant del Consiglio Europeo della Ricerca. L’Erc ha selezionato 34 progetti di ricerca, tra i 440 candidati, che uniscono discipline diverse per affrontare importanti e urgenti temi di frontiera, quali i misteri del sistema immunitario del cervello, le relazioni tra uomo e oceani nel passato, la misura delle distanze atomiche, ma anche il ruolo delle cellule T nella lotta ai tumori. Ogni team di ricerca riceverà in premio un finanziamento di 10 milioni di euro, per un totale di 350 milioni, che aiuteranno a creare mille posizioni di lavoro per postdottorati, studenti di dottorato e altri membri dei gruppi di ricerca. Nei 34 progetti selezionati sono coinvolti 116 ricercatori, al lavoro in 86 università e centri di ricerca di 22 Paesi. Rispetto allo scorso anno è in calo la componente femminile complessiva: sono solo 16 le ricercatrici selezionate.