Scoperto nella Via Lattea un pianeta errante simile alla Terra

Esattamente come la Terra orbita intorno al Sole , la maggior parte dei pianeti individuati finora ha una propria stella di riferimento. Un team internazionale di ricercatori, guidato dagli astrofisici del progetto Ogle dell’Osservatorio astronomico dell'Università di Varsavia, ha però scovato un pianeta errante, che vaga da solo, quindi senza stella, nella via Lattea, di dimensioni simili (leggermente minori) di quelle della Terra. Si tratta del più piccolo pianeta solitario scoperto finora: il processo che ha portato a questo risultato è in uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

Il pianeta orfano che somiglia alla Terra

approfondimento

Scoperti venti pianeti super-abitabili, più ospitali della Terra

Per pianeti solitari, o orfani, si intendono quelli che vagano nello spazio senza una stella madre attorno alla quale orbitare. Gli astronomi hanno scoperto uno di questi corpi nella Via Lattea che è leggermente più piccolo della Terra, addirittura sarebbe il più piccolo mai trovato. Ma come lo hanno scoperto? “Il metodo adottato dai ricercatori di Ogle fa ricorso alle microlenti gravitazionali – o microlensing – spiega l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) - È un fenomeno è previsto dalla teoria della relatività generale di Albert Einstein: un oggetto massiccio (la lente) può deviare la luce di un oggetto luminoso presente alle sue spalle (la sorgente) rispetto a noi osservatori. La gravità agisce come un’enorme lente d’ingrandimento che piega e ingrandisce la luce delle stelle lontane”. Il risultato è un effetto molto simile a una gigantesca lente d'ingrandimento, che illumina la luce da una "sorgente" di fondo per rivelare la presenza dell'oggetto massiccio.