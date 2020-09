Studio: tracce di Dna di Neanderthal in esseri umani moderni

Il due per cento degli umani moderni potrebbe avere geni in comune con i Neanderthal. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Stem Cell Reports e condotto dagli esperti dell'Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology di Basilea. "I protocolli che consentono la trasformazione di linee di cellule staminali pluripotenti in organoidi - spiega Gray Camp, capo dell'IOB Human Retina and Organoid Development Group - hanno cambiato il modo in cui è possibile guardare ai processi di sviluppo e decifrare l'interazione tra geni e formazione dei tessuti, in particolare per gli organi in cui il tessuto primario non è disponibile". L'esperto aggiunge che le cellule staminali umane in coltura possono auto-organizzarsi in complesse strutture tridimensionali che assomigliano alla retina, al cervello, al fegato, all'intestino o ad altri organi in via di sviluppo, per questo chiamati organoidi.