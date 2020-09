Scoperte in un dente tracce di Dna di un Neanderthal di 80mila anni fa

L’importanza della scoperta

Scoperto dente di un bambino di Neanderthal del Nord Italia

Il risultato ottenuto dagli studiosi è particolarmente importante per comprendere un periodo cruciale della storia dell'uomo di Neanderthal quando l'ambiente era caratterizzato da un'estrema stagionalità e alcuni gruppi si disperdevano ad est verso l'Asia centrale. E rispetto al quale oggi c'è un numero limitato di reperti studiati dal punto di vista genetico. "Si tratta - spiega Sara Talamo a Unibo Megazine - di un reperto rinvenuto in un sito archeologico impegnativo, questo studio rappresenta un grande esempio di come l'orologio genetico molecolare possa essere incredibilmente efficace per definire cronologie che vanno oltre 55 mila anni fa" conferma Talamo, che ha avuto la collaborazione di Stefano Benazzi, professore al dipartimento di Beni culturali e di studiosi tedeschi e polacchi. "La morfologia del dente è tipica dell'uomo di Neanderthal - aggiunge - confermata anche dall'analisi genetica lo stato di usura della corona fa pensare che sia appartenuto ad un adulto".