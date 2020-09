Secondo uno studio i virus possono aiutare i mammiferi a sopravvivere

Sebbene in questo momento storico il mondo sia alle prese con la pandemia da Covid-19, non tutti i virus rappresentano un “castigo” per l'umanità. Nel caso dei mammiferi, ad esempio, hanno avuto un ruolo importante nella loro evoluzione, influenzando la loro capacità di riprodursi e sopravvivere nelle prime fasi di sviluppo embrionale. Lo spiegano in due diversi studi sulla rivista Nature Structural & Molecular Biology i ricercatori del Cincinnati Children's Perinatal Institute e dell'università giapponese Azabu.