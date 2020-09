Ottenute nuove immagini ad alta risoluzione della superficie del Sole

Gregor, il più grande telescopio solare in Europa, grazie a un’importante riprogettazione dell’ottica, eseguita durante il lockdown da un team di scienziati e ingegneri del Kis e descritta in un articolo pubblicato su Astronomy & Astrophysics , è riuscito a catturare immagini della superficie del Sole a più alta risoluzione mai scattate da un telescopio europeo.

Nelle nuove foto ottenute dal telescopio aggiornato, è possibile distinguere strutture dell’ordine di 50 chilometri sulla superficie solare.

Gestito da un consorzio tedesco e situato presso l’Osservatorio del Teide, in Spagna, lo strumento consente ora agli scienziati di studiare nel dettaglio il campo magnetico solare, la convezione, la turbolenza, le eruzioni solari e le macchie solari, potendo contare su immagini ad alta risoluzione della superficie del Sole.

La riprogettazione di Gregor

“Questo è stato un progetto molto eccitante, ma anche estremamente ambizioso. In un solo anno abbiamo completamente ridisegnato l’ottica, la meccanica e l’elettronica per ottenere la migliore qualità d’immagine possibile”, ha commentato la fisica e scienziata Lucia Kleint, del Leibniz Institute for Solar Physics (KIS) a capo del progetto Gregor. Come descritto sul sito ufficiale del Kis, nel mese di marzo, durante il lockdown, il team di scienziati è rimasto bloccato all’osservatorio e ha allestito il laboratorio ottico da zero, riuscendo a migliorare sensibilmente le prestazioni di Gregor. “Il progetto era piuttosto rischioso perché questo genere di aggiornamenti del telescopio di solito richiedono anni, ma l’ottimo lavoro di squadra e la meticolosa pianificazione hanno portato al successo. Ora abbiamo un potente strumento per risolvere i misteri sul Sole”, ha dichiarato Svetlana Berdyugina, professoressa dell’Università Albert-Ludwig di Friburgo e Direttrice dell’Istituto Leibniz di Fisica Solare (Kis).