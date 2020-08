Oceano, i pesci nuotano migliaia di km per trovare acque più fredde

Gli effetti sull’ecosistema

approfondimento

Per ondate di calore marine si intendono determinate zone di oceano in cui l’acqua è insolitamente calda per almeno cinque giorni consecutivi. I cambiamenti climatici, si legge nella ricerca, hanno amplificato l'intensità di alcune delle più famose verificatesi negli ultimi anni, come il Pacific Ocean Blob dal 2015 al 2016 e le acque roventi nel Mare di Tasman nel 2017. "Sappiamo che hanno molti effetti sull'ecosistema”, afferma Michael Jacox, oceanografo fisico della National Oceanographic and Atmospheric Administration di Monterey (California), tra i firmatari dell’articolo. Tra questi sono citati la decolorazione dei coralli e la devastazione delle foreste di alghe. “Gli studi del loro impatto su animali in movimento come i pesci sono solo all'inizio - aggiunge però Jacox –. Per gestire correttamente queste specie dobbiamo capire dove sono: ne abbiamo viste alcune apparire molto più a nord di dove dovrebbero essere”.

Le fasi dello studio

Per vedere fino a che punto gli animali marini si sarebbero spinti per sfuggire al calore, Jacox e i suoi colleghi hanno confrontato le temperature dell'oceano in tutto il mondo. Per prima cosa hanno esaminato le temperature della loro superficie dal 1982 al 2019 rilevate da satelliti, boe e misure di bordo. Poi, per lo stesso periodo, hanno identificato le ondate di calore marine che si sono verificate in quelle acque, rilevando i valori più alti per ogni regione. Incrociando questi dati è stato possibile capire la dimensione dello “spostamento termico”, ovvero la distanza che per i pesci e gli altri animali è necessario coprire per raggiungere le acque più fredde quando si verifica questo fenomeno.