Luna di Sangue e cometa Neowise: a luglio eventi celesti spettacolari

Il passaggio della cometa Neowise, proveniente dalle regioni più remote del nostro Sistema solare costituisce un fatto storico. È infatti dal 1997 che un evento astronomico di questo genere non è visibile a occhio nudo. Ma non sarà l’unico fenomeno astronomico spettacolare del mese di luglio 2020. Nella notte tra il 27 e il 28 luglio, infatti, è attesa la "Luna di Sangue", l'eclissi totale di luna più lunga del secolo. Inoltre, venerdì 31 gli astronomi potranno osservare Marte da un punto privilegiato.

Cosa si intende per Luna di Sangue?

Si tratta di un’eclissi di luna di quasi quattro ore (3 ore e 55 minuti per la precisione) che si verificherà dalle 19.14 del 17 luglio alle 1.28 del giorno successivo. Il lasso di tempo in cui si potrà osservare l’evento di buio completo è dalle 21.30 alle 23.13 di lunedì 27. Come mai l’eclissi è stata denominata dagli astronomi “Luna di Sangue”? Perché passando attraverso l’ombra della Terra, il nostro satellite non rifletterà direttamente la luce del Sole, ma si colorerà nei toni del rosso. Da un arancione ruggine al rosso intenso. La durata dell’eclissi dipende dalla posizione della Luna in apogeo, il punto orbitale più lontano dal nostro pianeta, e dal percorso che andrà a compiere. Il fenomeno, secondo gli scienziati, si ripeterà nel 2123.

Eventi celesti per tutto luglio

Dal 5 del mese fino ad agosto, la cometa Neowise sarà visibile ad occhio nudo, anche se per un’osservazione ottimale è necessario un binocolo oppure, nel migliore dei casi, un telescopio. A tutti coloro che si trovano nell’emisfero nord basterà indirizzare lo sguardo, nelle primissime ore della mattinata, in direzione nord-est per tentare di osservarla, mentre dall’11 luglio sarà visibile anche all’ora del tramonto. Mercoledì 22 luglio potrebbe arrivare nel punto più “vicino” alla Terra, distante 103 milioni di chilometri. “Il suo passaggio vicino al Sole – si legge sul sito della Nasa - scioglie infatti il ghiaccio della cometa rendendo visibile la caratteristica scia". Il 31 luglio Marte si posizionerà a 57 milioni di chilometri dalla Terra, non era mai stato a una distanza così ravvicinata negli ultimi 15 anni: una bella occasione per astronomi e amatori che vogliono osservare da posizione privilegiata il pianeta rosso.