Osservata la nascita di un pianeta in una spirale di gas e polveri

Migliaia di esopianeti sono stati identificati finora, ma gli astronomi ancora non sono riusciti a comprendere a fondo tutte le dinamiche che regolano effettivamente il loro processo di formazione. Ad aiutare nella comprensione, però, è arrivato lo studio e l’osservazione, grazie al telescopio VLT (Very Large Telescope) dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO) della nascita di un sistema stellare. I dettagli sono stati pubblicati sulla rivista “Astronomy & Astrophysics” dal gruppo di ricercatori dell'Osservatorio di Parigi e dell'Università Psl di Parigi, coordinato da Anthony Boccaletti che hanno potuto scovare, intorno alla giovane stella AB Aurigae, un denso disco di polvere e gas in cui gli astronomi hanno individuato una struttura a spirale prominente con un "nodo" che segna il luogo in cui si starebbe formando un pianeta. La struttura osservata potrebbe essere la prima prova diretta della nascita di un pianeta.