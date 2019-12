Samantha Cristoforetti, addio a sorpresa all'Aeronautica militare

Samantha Cristoforetti ha deciso a sorpresa di lasciare l'Aeronautica militare. L'astronauta prima donna italiana nello spazio prenderà congedo dal corpo ufficialmente nei primi giorni di gennaio, recandosi di persona ad Istrana, nel Trevigiano, dove ha sede il 51° Stormo a cui appartiene. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. La scelta - scrive il quotidiano - è stata tenuta riservata fino a pochi giorni fa ed era nota solo agli alti vertici della struttura militare. Non si sa al momento se la decisione sia dovuta a motivi personali, a una nuova avventura professionale o a un nuovo lavoro che renda incompatibile la carriera nelle Forze armate.

Il futuro della carriera di AstroSamantha

AstroSamantha continuerà comunque a far parte dell’Esa, l'Agenzia spaziale europea. Come annunciato a novembre tornerà nello spazio in una delle prossime missioni. Dopo l'addio all'Aeronautica diventerebbe l'unica astronauta italiana in attività senza i gradi militari. Cristoforetti era entrata in Aeronautica nel 2001 fino a ottenere i gradi di capitano. L'ingresso nel programma di addestramento degli astronauti dell’Esa è arrivato nel 2009: dopo cinque anni, nel 2014, la missione Futura dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), a bordo della Stazione spaziale internazionale, con cui è diventa la prima donna italiana nello spazio. Per due anni AstroSamantha ha anche mantenuto il record europeo e femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo (199 giorni), poi superato nel 2017 dalla statunitense Peggy Whitson con 288 giorni, a sua volta appena sorpassato, dal 28 dicembre, da Christina Koch, astronauta della Nasa.