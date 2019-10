Il ritrovamento dei trenta sarcofagi nel sito archeologico di Luxor in Egitto è stata una "scoperta eccezionale". Lo ha detto il ministro egiziano per le Antichità, Khaled El-Enany, durante una conferenza stampa, spiegando inoltre, che la sala di Al-Asasif Cachette celava le tombe di sacerdoti e sacerdotesse della 22esima dinastia.

Gli autori della scoperta

È stato il team di ricerca egiziano di Mostafa Waziri, segretario generale del Supremo consiglio delle antichità, a ritrovare i sarcofagi che contenevano 23 uomini, cinque donne e tre bambini. Si tratta della prima scoperta di nuovi sarcofagi a Luxor dalla fine del diciannovesimo secolo. Tra le tombe già note del sito archeologico egiziano ci sono le mummie reali al Al-Deir Al-Bahari scoperte nel 1881 e del re Amenotep II ritrovata nel 1898.

Dove è avvenuto il ritrovamento

Nel corso della conferenza stampa, El-Enany ha spiegato come i nuovi sarcofagi siano stati ritrovati raggruppati in una tomba nascosta strutturata su due livelli. Sul primo, si trovavano conservati 18 sarcofagi, sul secondo 12. Durante la presentazione, El-Enany, il famoso egittologo Zahi Hawass e Waziri hanno aperto due sarcofagi, che contenevano due mummie, di un uomo e una donna, molto ben conservate.

I prossimi passi

Waziri ha sottolineato come questa sia una delle più grandi scoperte da molti anni a questa parte. Alcuni sarcofagi sono dipinti con scene dal libro dei morti e i titoli dei cadaveri che contengono. Altri, invece, sono dipinti solo in parte o sono totalmente privi di pitture. Le ricerche nel sito, in ogni caso, proseguiranno anche dopo questa scoperta. I sarcofagi, invece, saranno sottoposti a restauro prima di essere trasportati al Gran Museo Egizio del Cairo, dove saranno messi in mostra in una sala speciale.