Sbarco sulla Luna: il video con le immagini d’epoca

Il 20 luglio in tutto il mondo si ricorda lo sbarco sulla Luna, un'impresa compiuta dai membri della missione Apollo 11 Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins (anche se quest'ultimo non toccò fisicamente il suolo lunare). L'avventura nello spazio dei tre astronauti, lanciati nello spazio dal razzo Saturn più grande mai costruito, fu seguita all'epoca da milioni di persone in tutto il mondo.

La missione Apollo 11

Il 16 luglio 1969 Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins partirono a bordo del razzo Saturn V alla volta dello spazio. Il mezzo decollò alle 9:32 (ora locale) dal Kennedy Space Center in Florida. Dopo 12 minuti il razzo entrò nell'orbita della Terra per arrivare sulla Luna il 20 luglio, quattro giorni dopo. Il gruppo iniziò la propria discesa a bordo dell'Eagle. Il primo uomo a calcare la superficie lunare fu Neil Armstrong, che in quel momento pronunciò la storica frase: "Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità". Il gruppo avrebbe dovuto riposare quattro giorni prima di uscire, ma Armstrong chiede e ottenne il permesso di anticipare la discesa. Tra le scene più celebri, c'è il momento in cui viene piantata e spiegata la bandiera degli Stati Uniti. Il gruppo di astronauti rimase sulla Luna per due ore e mezza. L'evento fu seguito da oltre mezzo miliardo di persone.

Le celebrazioni per i 50 anni dell'allunaggio

Mentre la Nasa si prepara a tornare sulla Luna, sono tante anche le attività in programma per celebrare l'importante anniversario. Il 19 luglio verrà mostrata la nuova control room della missione Apollo in diretta video dal Kennedy Space Center in Florida. Sono in programma eventi nella città natale di Neil Armstrong, Wapakoneta, Ohio e nello Smithsonian National Air and Space Museum di Washington (qui il calendario completo degli eventi Nasa). Anche in Italia ci saranno diverse iniziative dedicate all'allunaggio. A Napoli, presso la Biblioteca Nazionale, si terrà la mostra "Guarda che Luna", organizzata con l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Osservazioni guidate del cielo con esperti del settore a Milano e Bologna. A Firenze, dall'Osservatorio ad Arcetri, il 20 luglio si terrà uno spettacolo che si muove tra mito e fantascienza, dal titolo "Mille e una Luna". Il Comune di Sesto San Giovanni ed Eclipse Events hanno invece allestito il percorso espositivo "Oltre la Terra", dove si raccontano, dal 4 al 28 luglio, i segreti dell'Apollo 11 e dei suoi astronauti.