Coronavirus, pronto il piano per terapie intensive e unità malattie infettive

Un aumento del 50% dei posti in terapia intensiva e del 100% di quelli disponibili nelle unità di pneumologia e malattie infettive. È questo il piano con cui il Governo intende affrontare l’emergenza legata all’epidemia di coronavirus in Italia (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI), che sta provocando l’affollamento di questi reparti negli ospedali che devono gestire i numerosi casi di Covid-19 (COME DISTINGUERLO DALL'INFLUENZA) sul territorio. A comunicarlo è una circolare del Ministero della Salute, nella quale viene sottolineata anche la necessità di “ridistribuire il personale sanitario per l’assistenza, con un percorso formativo ‘rapido’, qualificante per il supporto respiratorio per infermieri e medici”.