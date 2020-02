Un bambino di quasi 4 anni è tornato a respirare autonomamente grazie all’infusione di un particolare tipo di cellule staminali eseguita su un polmone colpito da una rara malattia respiratoria degenerativa. L’Italia è il primo Paese al mondo a sperimentare questa terapia, già applicata sui pazienti adulti, in ambito pediatrico, grazie al protocollo ideato dal primario dell'unità di Chirurgia Pediatrica dell'ospedale Buzzi di Milano Gloria Pelizzo. Dopo la prima infusione di staminali avvenuta a Palermo, il bimbo siciliano sarà ora sottoposto al secondo ciclo del trattamento, ancora in via sperimentale, all'ospedale milanese.

Infusione di staminali su polmone malato

L’infusione delle staminali mesenchimali che ha consentito di rigenerare il polmone malato di un piccolo paziente è stata frutto di un progetto di studio di medicina rigenerativa approvato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e condotto dall’Università di Milano. Fondamentale è stato il protocollo ideato da Pelizzo, che in occasione deha spiegato nel dettaglio i passi seguiti per l’applicazione del trattamento: “Grazie ad un infusione di cellule staminali, prese da una biobanca, si è riuscita a fermare la degenerazione del polmone provocata dalla malattia, permettendo agli alveoli di crescere ed espandersi in maniera corretta”. Al Buzzi di Milano si terrà il secondo ciclo di trattamento, dopo la prima infusione di staminali avvenuta nel 2019 all’ospedale Di Cristina di Palermo.