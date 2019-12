La Commissione europea ha approvato uno spray nasale per il trattamento del disturbo depressivo maggiore negli adulti già sottoposti senza successo ad altre terapie. Il farmaco noto come esketamina è già commercializzato negli Stati Uniti con il nome Spravato: il suo utilizzo è associato a quello di un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (Ssri) o un inibitore selettivo della ricaptazione della della serotonina-norepinefrina. Somministrata attraverso le vie aeree, la esketamina offre dunque una rivoluzionaria possibilità per alleviare i sintomi della depressione in quei pazienti per cui i trattamenti convenzionali sono risultati inefficaci.

Gli effetti dello spray nasale esketamina sulla depressione

L’esketamina è uno spray nasale sviluppato per aiutare quei pazienti adulti che devono convivere con il disturbo depressivo maggiore e che non hanno risposto ad almeno due trattamenti antidepressivi (Trd) in seguito ad un episodio da moderato a grave. Come spiegato dal Guardian, il nuovo farmaco è uno dei primi contro la depressione ad azione rapida, sortendo i primi effetti già nel giro di poche ore rispetto ad altre soluzioni comunemente utilizzate che impiegano diverse settimane o addirittura mesi. L’approvazione di esketamina, o Spravato, da parte della Commissione Ue è giunta in seguito a una sperimentazione clinica condotta su pazienti tra 18 e 64 anni con Trd, durante cui lo spray nasale è stato somministrato a oltre 1600 soggetti. Di quest’ultimo gruppo, circa il 70% dei pazienti curati con esketamina in combinazione con un antidepressivo orale ha mostrato una remissione dei sintomi dal 50% in su a partire dal secondo giorno di terapia, risultati più significativi rispetto agli individui curati sempre con un antidepressivo orale, ma combinato a uno spray placebo. Secondo il presidente dell’International College of Neuropsychopharmacology Siegfried Kasper, rispetto ad altre terapie che richiedono tra le quattro e sei settimane d’attesa per sortire effetti “la rapidità d'azione e le elevate percentuali di remissione osservate negli studi cardine rendono esketamina spray nasale un’opzione terapeutica molto promettente per i pazienti che ne hanno più bisogno”.

Esketamina: via libera allo spray nasale in Ue

Rispetto ad altre cure disponibili, l’esketamina funziona in modo diverso a livello cerebrale: gli esperti ritengono che contribuisca a ristabilire le connessioni sinaptiche tra le cellule del cervello, favorendo un aumento dell’attività e della comunicazione tra le diverse regioni dell'area cerebrale. L’approvazione della Commissione Ue per lo spray nasale riguarda tutti i 28 stati membri dell’Unione Europea.