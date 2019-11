La Cina ha approvato la vendita di un farmaco per il trattamento dell’Alzheimer prodotto, dopo 22 anni di ricerca, da una collaborazione tra la Ocean University of China, l’Accademia cinese di scienze e Green Valley Pharmaceutical. Il via libera della National Medical Products Administration è giunto dopo lo studio clinico di fase 3, durato 36 settimane, che ha dimostrato l’efficacia del farmaco GV-971 nel migliorare le funzioni cognitive di pazienti affetti da Alzheimer lieve o moderato. Secondo quanto spiegato da Reuters, il nuovo medicinale dovrebbe debuttare "molto presto" sul mercato cinese, prima che la terza fase dello studio clinico venga ripetuta negli Stati Uniti, in Europa e nel resto dell'Asia per facilitare l'approvazione del farmaco a livello globale.