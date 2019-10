Ogni anno, il 10 ottobre, si celebra la Giornata mondiale della Salute Mentale (Mental Health Day), istituita nel 1992 dalla Federazione mondiale per la salute mentale (WFMH) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La ricorrenza è volta a promuovere la conoscenza in questo ambito, sensibilizzando la popolazione riguardo l’importanza di una diagnosi tempestiva e favorendo l’accesso alle cure.

Quest’anno il tema della Giornata Mondiale della Salute Mentale è la prevenzione dei suicidi.

Le iniziative in programma in Italia

Sono diverse le iniziative organizzate per l’occasione su tutto il territorio nazionale.

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) organizza l'Open day Salute Mentale che coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa e i presidi territoriali dedicati alla salute mentale. Aderiscono all’iniziativa oltre 140 strutture sparse sul territorio italiano, che nel corso della giornata mettono a disposizione dei pazienti che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare, diversi servizi dedicati: visite specialistiche gratuite, consulti, conferenze, test di valutazione del rischio di depressione e punti informativi.

“Obiettivo di questa iniziativa giunta alla sua 6a edizione è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche”, si legge nella pagina della Fondazione Onda dedicata all’iniziativa, dove è possibile consultare tutti i servizi offerti nei vari centri ospedalieri.

Depressione: numeri in Italia

Dal congresso "Depressione sfida del secolo, verso un piano nazionale per la gestione della malattia", tenutosi a Milano nei giorni scorsi e organizzato dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna (Onda) e Janssen, è emerso che in Italia la depressione colpisce 3 milioni di persone di cui 2 milioni di sesso femminile. A soffrire di depressione in forma maggiore sono un milione di italiani: di questi solo la metà ha ricevuto una terapia corretta e tempestiva.

Ciò che ha sorpreso gli esperti, oltre all’aumento dell’incidenza della patologia, è l’alto tasso di mortalità (15%) associato alla depressione in forma grave, quando trascurata e non trattata correttamente e tempestivamente.

Inoltre, secondo i dati emersi, un paziente su tre tra chi soffre di disturbo dell’umore tenta il suicidio almeno una volta nella vita.