Gli effetti del ferro sulla salute del cuore

Il ferro è un minerale che ha effetti positivi sulla salute del cuore, ma attenzione a un suo eccesso. Livelli alti di ferro nell'organismo, oltre a limitare la probabilità di soffrire di colesterolo alto nel sangue, riducono sensibilmente il rischio che si accumulino sostanze grasse nelle arterie.

A suggerirlo sono i risultati di uno studio condotto da un team di ricercatori coordinato dall'Imperial College di Londra, che ha indagato gli effetti del ferro in più di 900 patologie.

Lo studio nel dettaglio

Per compiere lo studio, pubblicato sulle riviste specializzate Journal of American Heart Association e su Plos Medicine, i ricercatori coordinati da Dipender Gill, hanno analizzato i dati genetici di oltre 500.000 persone, utilizzando una tecnica chiamata Randomizzazione mendeliana, al fine di studiare il legame tra i livelli di ferro e il rischio di malattia.

I risultati, oltre a evidenziare il prezioso ruolo svolto da questo minerale sul cuore, mettono in guardia riguardo la presenza di probabili controindicazioni legate a un suo eccesso. Livelli troppo alti di ferro sarebbero associati anche a un maggior rischio di sviluppare coaguli di sangue nei punti in cui il flusso sanguigno è più lento, una tra le cause dell’ictus.

"Il ferro è un minerale cruciale nel corpo ed è essenziale per trasportare l'ossigeno. Tuttavia, bisogna ottenere la giusta quantità di ferro nel corpo: troppo poco può portare all'anemia, ma troppo può portare a una serie di problemi, tra cui il danno epatico", spiega Dipender Gill, coordinatore della ricerca.

Altri risultati

Lo studio, finanziato dal Wellcome Trust, ha rivelato che livelli di ferro più elevati potrebbero anche comportare un aumento del rischio di infezioni batteriche della pelle.

Saranno necessarie ulteriori ricerche per verificare i risultati emersi dal test.

“Non sappiamo ancora come il ferro influenzi i livelli di colesterolo, restringa le arterie e formi coaguli di sangue, ma abbiamo delle idee: livelli più elevati di ferro potrebbero causare la formazione di coaguli di sangue quando il flusso è ridotto, possibilmente spiegando la maggiore probabilità di coaguli”, spiega Dipender Gill.