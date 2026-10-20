Rischio listeria in vitello tonnato, tacchino e lonza, richiamati 59 lotti da supermercatiSalute e Benessere
Si tratta di prodotti a marchio Eurospin e A.M.M.53 prodotti nello stabilimento dell’omonima azienda a Spresiano, in provincia di Treviso. I lotti a rischio, come raccomanda l’azienda, vanno eliminati o restituiti al punto vendita d'acquisto perché potrebbero essere contaminati dal batterio Listeria monocytogenes
Rischio Listeria in alcuni prodotti da supermercato. Si tratta di 59 lotti di vitello tonnato, tacchino al forno e lonza di maiale a marchio Eurospin e A.M.M.53 che sono stati richiamati dagli scaffali perché, come segnalato dal ministero della Salute, potrebbero essere contaminati dalla presenza del batterio Listeria monocytogenes. A seguito del richiamo, l’azienda A.M.M.53 di Spresiano, in provincia di Treviso, ha raccomandato ai consumatori che hanno comprato i prodotti in questione di non consumarli ma di eliminarli o restituirli al punto vendita d'acquisto.
I lotti ritirati
Come si legge nell'apposita sezione del sito del ministero dedicata alla sicurezza alimentare, i lotti richiamati con marchio Portami Via Eurospin sono:
- Tacchino arrosto al limone, in vaschette da 170 grammi L265/26, 266/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 280/26 e 281/26, e le date di scadenza dal 18/10/2026 al 03/11/2026;
- Vitello tonnato, in vaschette da 180 grammi, L264/26, 265/26, 266/26, 267/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 279/26 e 280/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 02/11/2026.
I lotti richiamati con marchio A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia sono:
- Tacchino al forno, in confezioni da 2 kg, con i numeri di lotto L260/26, 264/26, 266/26, 267/26, 272/26, 274/26, 280/26 e 281/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 07/11/2026;
- Arrosto di tacchino ai funghi, in confezioni da 2 kg, con i numeri di lotto L260/26, 261/26, 264/26, 266/26, 267/26, 271/26, 272/26, 274/26, 278/26 e 282/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 07/11/2026;
- Lonza di maiale, in confezioni da 1,5 kg lotto L267/26, 268/26, 272/26, 273/26, 274/26, 278/26, 279/26 e 280/26, e le date di scadenza dal 19/10/2026 al 01/11/2026;
- Vitello tonnato, in confezioni da 1,5 kg L259/26, 264/26, 272/26 e 273/26, e le date di scadenza dal 16/10/2026 al 07/11/2026;
- Vitello tonnato, in vaschette da 300 grammi, lotto L259/26, 264/26, 267/26, 271/26 e 275/26, e le date di scadenza dal 16/10/2026 al 01/11/2026.