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Rischio listeria in vitello tonnato, tacchino e lonza, richiamati 59 lotti da supermercati

Salute e Benessere
©IPA/Fotogramma

Si tratta di prodotti a marchio Eurospin e A.M.M.53 prodotti nello stabilimento dell’omonima azienda a Spresiano, in provincia di Treviso. I lotti a rischio, come raccomanda l’azienda, vanno eliminati o restituiti al punto vendita d'acquisto perché potrebbero essere contaminati dal batterio Listeria monocytogenes

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Rischio Listeria in alcuni prodotti da supermercato. Si tratta di 59 lotti di vitello tonnato, tacchino al forno e lonza di maiale a marchio Eurospin e A.M.M.53 che sono stati richiamati dagli scaffali perché, come segnalato dal ministero della Salute, potrebbero essere contaminati dalla presenza del batterio Listeria monocytogenes. A seguito del richiamo, l’azienda A.M.M.53 di Spresiano, in provincia di Treviso, ha raccomandato ai consumatori che hanno comprato i prodotti in questione di non consumarli ma di eliminarli o restituirli al punto vendita d'acquisto.

I lotti ritirati

Come si legge nell'apposita sezione del sito del ministero dedicata alla sicurezza alimentare, i lotti richiamati con marchio Portami Via Eurospin sono: 

  • Tacchino arrosto al limone, in vaschette da 170 grammi L265/26, 266/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 280/26 e 281/26, e le date di scadenza dal 18/10/2026 al 03/11/2026; 
  • Vitello tonnato, in vaschette da 180 grammi, L264/26, 265/26, 266/26, 267/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 279/26 e 280/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 02/11/2026.

I lotti richiamati con marchio A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia sono:

  • Tacchino al forno, in confezioni da 2 kg, con i numeri di lotto L260/26, 264/26, 266/26, 267/26, 272/26, 274/26, 280/26 e 281/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 07/11/2026; 
  • Arrosto di tacchino ai funghi, in confezioni da 2 kg, con i numeri di lotto L260/26, 261/26, 264/26, 266/26, 267/26, 271/26, 272/26, 274/26, 278/26 e 282/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 07/11/2026; 
  • Lonza di maiale, in confezioni da 1,5 kg lotto L267/26, 268/26, 272/26, 273/26, 274/26, 278/26, 279/26 e 280/26, e le date di scadenza dal 19/10/2026 al 01/11/2026; 
  • Vitello tonnato, in confezioni da 1,5 kg L259/26, 264/26, 272/26 e 273/26, e le date di scadenza dal 16/10/2026 al 07/11/2026; 
  • Vitello tonnato, in vaschette da 300 grammi, lotto L259/26, 264/26, 267/26, 271/26 e 275/26, e le date di scadenza dal 16/10/2026 al 01/11/2026.

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