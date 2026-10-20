Si tratta di prodotti a marchio Eurospin e A.M.M.53 prodotti nello stabilimento dell’omonima azienda a Spresiano, in provincia di Treviso. I lotti a rischio, come raccomanda l’azienda, vanno eliminati o restituiti al punto vendita d'acquisto perché potrebbero essere contaminati dal batterio Listeria monocytogenes

Rischio Listeria in alcuni prodotti da supermercato. Si tratta di 59 lotti di vitello tonnato, tacchino al forno e lonza di maiale a marchio Eurospin e A.M.M.53 che sono stati richiamati dagli scaffali perché, come segnalato dal ministero della Salute, potrebbero essere contaminati dalla presenza del batterio Listeria monocytogenes. A seguito del richiamo, l’azienda A.M.M.53 di Spresiano, in provincia di Treviso, ha raccomandato ai consumatori che hanno comprato i prodotti in questione di non consumarli ma di eliminarli o restituirli al punto vendita d'acquisto.