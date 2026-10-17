L’antibiotico resistenza (AMR) è quel fenomeno che si verifica quando i farmaci utilizzati per contrastare i batteri, ovvero gli antibiotici, smettono di essere efficaci. Alcuni batteri sono resistenti per natura a specifici antibiotici, altri lo diventano grazie a mutazioni del Dna. Sono migliaia le persone che muoiono ogni anno in Europa a causa della resistenza antimicrobica. Di queste circa un terzo solo in Italia. Globalmente, le morti associate alla resistenza agli antibiotici arrivano a riguardare diverse milioni di persone, e si prevede che nel 2050 possano aumentare Le cause dell’antibiotico resistenza sono molte e complesse e, come segnalano gli esperti dell'Istituto Mario Negri, c'è anche l’uso scorretto degli antibiotici. Infatti, spiegano, "l'uso eccessivo e spesso inappropriato degli antibiotici ha dato ai batteri l'opportunità di evolversi e adattarsi, rendendoli più resistenti. Capita cioè che ogni volta che prendiamo un antibiotico quando non serve, o smettiamo di usarlo troppo presto, aiutiamo i batteri a diventare più forti e più difficili da eliminare. È come se dessimo loro la possibilità di imparare a difendersi, rendendo l'antibiotico meno efficace la volta successiva".