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Salute e Benessere

Ecco come il cambiamento climatico sta disarmando i nostri antibiotici

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

L’ondata di caldo che colpisce l’Europa occidentale riporta l’attenzione su un rischio meno visibile della crisi climatica: quello dei batteri resistenti agli antibiotici. Temperature e cambiamenti ambientali favorirebbero infatti la capacità dei microrganismi di adattarsi alle cure. Gli esperti parlano di una minaccia crescente per la salute pubblica mondiale. E i costi economici potrebbero diventare enormi entro il 2050

 

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