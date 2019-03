 Pillola, in futuro i contraccettivi potrebbero diventare dei gioielli

In futuro i contraccettivi potrebbero essere indossati come dei veri e propri accessori alla moda.

I metodi anticoncezionali attualmente utilizzati, quali le pillole, le spirali e i diaframmi, potrebbero essere sostituiti da gioielli dotati di mini-cerotti, in grado di rilasciare ormoni anti-gravidanza, quando a contatto con la pelle.

Secondo i ricercatori dell’Istituto di Tecnologia della Georgia (Georgia Tech), queste nuove tecnologie mediche potrebbero rendere molto più piacevole l’utilizzo dei contraccettivi.

I nuovi gioielli terapeutici sono stati testati con successo sugli animali.

Metodo innovativo per somministrare farmaci



Alle donne, in futuro, basterà probabilmente indossare quotidianamente orecchini, anelli e orologi con questa tecnologia, per assorbire la quantità necessaria di ormoni anti-gravidanza.

I ricercatori sono riusciti a inserire un metodo contraccettivo ampiamente utilizzato, quello dei cerotti anticoncezionali, su oggetti ornamentali utilizzati quotidianamente per completare e personalizzare il proprio look.

“I gioielli costituiscono un metodo innovativo per somministrare farmaci che potrebbero rendere i contraccettivi più attraenti”, spiega Mark Prausnitz, autore dello studio. “Indossare orecchini, collane e bracciali fa già parte della routine quotidiana di molte donne e quindi renderebbe più facile attenersi al regime di assunzione dei contraccettivi”.



Test sugli animali

I nuovi gioielli terapeuti sono stati testati con successo su maiali e topi.

Come riporta la rivista scientifica Journal of Controlled Release, i test sugli animali sembrano aver confermato l’efficacia del nuovo metodo contraccettivo. Nello specifico, i gioielli terapeutici hanno rilasciato una quantità di ormoni in grado di garantire una giusta protezione anche nel lasso di tempo in cui non vengono indossati, come durante la notte.

“Il vantaggio è che si potrebbero acquistare le chiusure per orecchini già munite di cerotto e poi usarle con qualsiasi tipo di orecchino”, spiega Mark Prausnitz.

Saranno necessari ulteriori test, anche sugli uomini, per confermare l’effettiva efficacia dei nuovi gioielli contraccettivi. Secondo i ricercatori, se in futuro faranno parte dei metodi anticoncezionali, basterà sostituire i mini-cerotti una volta a settimana per essere adeguatamente ’protetti’.