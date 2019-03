Giornata mondiale del rene 2019, le iniziative in Italia e nel mondo

Oggi, 14 marzo 2019, si celebra la Giornata mondiale del rene, una ricorrenza promossa dalla Società italiana di nefrologia e dalla Fondazione italiana rene.

Si tratta di una campagna globale che mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei reni.

In tutto il mondo, Italia compresa, per l’occasione sono in programma centinaia di iniziative atte a insegnare alle persone come prevenire efficacemente le patologie che colpiscono i reni, ed eventualmente quali accorgimenti adottare per affrontarle e trattarle in maniera corretta.

Il World Kidney Day si celebra dal 2006, e ogni anno mira a focalizzare l’attenzione della popolazione su un tema particolare.

Nel 2019, la giornata ha come obiettivo quello di incoraggiare i pazienti che soffrono di diabete e ipertensione a effettuare screening periodici per monitorare la salute dei reni. Entrambe le patologie, infatti, sono associate a un maggior rischio di sviluppare la malattia renale cronica, una patologia che comporta una perdita progressiva della funzionalità renale.

Le iniziative in Italia

In Italia, per l’occasione, sono allestiti dei punti informativi in 30 centri commerciali di una nota catena di distribuzione, dove dei professionisti sono al servizio dei cittadini per rispondere alle loro domande in materia.

Presso l’Ipercoop Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino, a Chieti, per esempio, è possibile chiedere consigli al personale della clinica neurologica di Chieti, che resterà nel centro commerciale dalle ore 9 alle 14.

Dalle ore 16, invece, all’hotel Villa Maria di Francavilla al Mare, Mario Bonomini, della clinica nefrologica di Chieti, terrà un corso di aggiornamento sul tema. All’evento parteciperà anche Giuliano Brunori, presidente della Società italiana di nefrologia.

Il legame tra diabete e malattie renali

Durante il congresso della Società Italiana di Diabetologia (Sid), un team costituito da nefrologi e diabetici ha presentato il documento “Storia naturale della malattia renale nel diabete e trattamento dell’iperglicemia nei pazienti con diabete di tipo 2 e ridotta funzione renale”, che mira a svelare le associazioni tra il diabete e le malattie renali.

La malattia metabolica causa in tutto il mondo tra il 25% e il 40% dei casi di dialisi.

In Italia, nello specifico, il 40% delle persone con diabete sviluppa patologie renali e il 5% arriva alla dialisi.