Al via la campagna ‘Indovina l’Ictus’ di A.L.I.Ce. Italia Onlus per sensibilizzare la popolazione riguardo l’importanza di un intervento tempestivo nel caso di ictus cerebrale.

In Italia, ogni anno, come riporta il portale indovinalictus.it, sono più di 100.000 le persone colpite dalla patologia.

Si tratta di una lesione cerebro-vascolare dovuta all’ostruzione o alla rottura di un’arteria, i cui sintomi sono un forte mal di testa, una minor forza e capacità di movimento degli arti superiori, bocca storta e difficoltà a parlare e vedere. Ancora oggi, le reali cause dell'ictus restano sconosciute nel 30% dei casi.

La campagna ‘Indovina l’Ictus’ di A.L.I.Ce. Italia Onlus

Il suo improvviso verificarsi spesso e volentieri coglie di sprovvista i pazienti, che il più delle volte ignorano i segnali ‘salvavita’ che precedono il suo verificarsi.

Ecco che viene in soccorso la campagna ‘Indovina l’Ictus’ e i suoi preziosi consigli per evitare o limitare i danni che spesso susseguono l’ictus.

Per saper affrontare efficacemente episodi di questo genere è opportuno essere a conoscenza non solo dei suoi sintomi, ma anche del tempo che si ha a disposizione per un intervento calzante e di tutti gli strumenti in grado di prevenirlo.

“L’ictus cerebrale, definito come ‘l’epidemia del XXI secolo’, può essere evitato nell’80% dei casi attraverso il riconoscimento e il trattamento dei principali fattori di rischio quali fibrillazione atriale, ipertensione arteriosa, obesità, diabete, fumo, alimentazione non corretta, scarsa attività fisica”, spiega Nicoletta Reale, presidente di A.L.I.Ce. Italia Onlus.

Il glossario per affrontare efficacemente l’ictus

Il sito lanciato dalla campagna riporta un vero e proprio glossario in grado di insegnare le principali nozioni necessarie per combattere l’ictus.

’A come Antiaggreganti’, quei farmaci che limitano il possibile sviluppo di coaguli, ‘B per bradicardia’, un’aritmia cardiaca spesso sintomo di un malfunzionamento del sistema elettrico del cuore.

‘C come campanelli d’allarme’, i principali sintomi che spesso sono associati all’ictus: bocca storta, minor forza, equilibrio e capacità di movimento degli arti superiori, difficoltà a parlare e vedere e la presenza di un forte mal di testa.

È fondamentale chiamare l’ambulanza qualora si noti anche solo uno dei campanelli d’allarme segnalati dal portale.

Oltre alle voci del glossario, il sito propone un questionario interattivo, con 10 domande accompagnate da risposte multiple, per verificare le proprie conoscenze e nel caso approfondire gli aspetti che non sono pienamente chiari.